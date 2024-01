Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix am Donnerstagmittag gesucht

Netflix im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Netflix. Zuletzt konnte die Aktie von Netflix zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 0,4 Prozent auf 547,25 USD.

Um 12:00 Uhr sprang die Netflix-Aktie im NASDAQ Bsc-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 547,25 USD zu. Der Tagesumsatz der Netflix-Aktie belief sich zuletzt auf 17.539 Aktien.

Am 24.01.2024 markierte das Papier bei 562,50 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 2,79 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 14.03.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 285,36 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Abschläge von 47,86 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das durchschnittliche Kursziel der Netflix-Aktie wird bei 473,13 USD angegeben.

Am 23.01.2024 hat Netflix die Kennzahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,11 USD. Im Vorjahresviertel hatte Netflix 0,12 USD je Aktie erwirtschaftet. Netflix hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 8.832,83 USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 12,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 7.852,05 USD erwirtschaftet worden waren.

Am 16.04.2024 werden die Q1 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Netflix ein EPS in Höhe von 16,90 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Netflix-Aktie

Börse New York: NASDAQ 100 zeigt sich schlussendlich fester

Starker Wochentag in New York: S&P 500 bewegt sich zum Ende des Mittwochshandels im Plus

Mittwochshandel in New York: NASDAQ Composite letztendlich im Plus