Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Anleger greifen bei Netflix am Dienstagnachmittag zu

Die Aktie von Netflix zählt am Dienstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Netflix-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,3 Prozent auf 994,81 USD.

Um 15:52 Uhr ging es für das Netflix-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 2,3 Prozent auf 994,81 USD. Den Tageshöchststand markierte die Netflix-Aktie bei 996,90 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 978,18 USD. Der Tagesumsatz der Netflix-Aktie belief sich zuletzt auf 304.799 Aktien.

Am 15.02.2025 markierte das Papier bei 1.064,50 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Netflix-Aktie mit einem Kursplus von 7,01 Prozent wieder erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 23.04.2024 bei 542,04 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 45,51 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Für Netflix-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden. Analysten bewerten die Netflix-Aktie im Durchschnitt mit 1.012,14 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Netflix am 21.01.2025. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 4,36 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 2,15 USD je Aktie in den Büchern standen. Im abgelaufenen Quartal hat Netflix 10,19 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 15,40 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 8,83 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die kommende Q1 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 22.04.2025 veröffentlicht.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 24,82 USD je Aktie belaufen.

