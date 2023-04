Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix am Nachmittag im Minusbereich

Aktien in diesem Artikel Netflix 294,00 EUR

Das Papier von Netflix befand sich um 16:08 Uhr im Sinkflug und gab im NASDAQ Bsc-Handel 1,2 Prozent auf 325,18 USD ab. Im Tief verlor die Netflix-Aktie bis auf 324,54 USD. Bei 328,50 USD eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten Netflix-Aktien beläuft sich auf 806.286 Stück.

Am 04.02.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 379,38 USD an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Netflix-Aktie derzeit noch 14,29 Prozent Luft nach oben. Der Anteilsschein verbuchte am 13.05.2022 Kursverluste bis auf 162,76 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 99,80 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Netflix-Aktie bei 340,14 USD.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 abgelaufenen Quartal legte Netflix am 18.04.2023 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,88 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 3,53 USD erwirtschaftet worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 3,73 Prozent auf 8.161,50 USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 7.867,77 USD erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2023 dürfte Netflix am 17.07.2023 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Netflix im Jahr 2023 11,19 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

