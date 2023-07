Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix am Dienstagvormittag mit negativen Vorzeichen

Aktie im Blick

Die Aktie von Netflix gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Netflix-Aktie gab im BMN-Handel zuletzt um 0,1 Prozent auf 386,50 EUR nach.

Die Netflix-Aktie notierte um 09:19 Uhr im BMN-Handel in Rot und verlor 0,1 Prozent auf 386,50 EUR. In der Spitze büßte die Netflix-Aktie bis auf 385,95 EUR ein. Bei 387,40 EUR ging der Anteilsschein in den BMN-Handel. Zuletzt stieg das BMN-Volumen auf 77 Netflix-Aktien.

Am 19.07.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 431,90 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Netflix-Aktie liegt somit 10,51 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 27.07.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 209,20 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 45,87 Prozent könnte die Netflix-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 454,29 USD aus.

Am 19.07.2023 legte Netflix die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2023 endete, vor. Netflix hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 3,29 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 3,20 USD je Aktie gewesen. Umsatzseitig wurden 8.187,30 USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Netflix 7.970,14 USD umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2023 wird am 17.10.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Netflix-Gewinn in Höhe von 11,83 USD je Aktie aus.

