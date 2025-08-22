DAX24.303 -0,3%ESt505.465 -0,4%Top 10 Crypto15,94 -3,4%Dow45.415 -0,5%Nas21.532 +0,2%Bitcoin95.736 -1,2%Euro1,1700 -0,2%Öl68,63 +1,2%Gold3.374 +0,1%
Fokus auf Aktienkurs

Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix am Nachmittag fester

25.08.25 16:10 Uhr
Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix am Nachmittag fester

Die Aktie von Netflix gehört am Montagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Netflix legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ-Handel um 1,4 Prozent auf 1.221,29 USD.

Um 15:53 Uhr ging es für das Netflix-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 1,4 Prozent auf 1.221,29 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die Netflix-Aktie bei 1.222,58 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 1.201,15 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 161.473 Netflix-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 1.340,93 USD erreichte der Titel am 01.07.2025 ein 52-Wochen-Hoch. 9,80 Prozent Plus fehlen der Netflix-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 12.09.2024 (661,00 USD). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Netflix-Aktie 45,88 Prozent sinken.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Netflix-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD. Das durchschnittliche Kursziel der Netflix-Aktie wird bei 1.253,33 USD angegeben.

Netflix ließ sich am 17.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 7,19 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 4,88 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 11,12 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 16,70 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9,53 Mrd. USD in den Büchern standen.

Netflix wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 15.10.2025 vorlegen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Netflix-Aktie in Höhe von 26,26 USD im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

mehr Analysen