Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix gewinnt am Montagabend

Netflix im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von Netflix. Das Papier von Netflix konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 1,9 Prozent auf 1.227,22 USD.

Die Netflix-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 20:07 Uhr 1,9 Prozent im Plus bei 1.227,22 USD. Den Tageshöchststand markierte die Netflix-Aktie bei 1.233,35 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 1.201,15 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 510.330 Netflix-Aktien.

Am 01.07.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 1.340,93 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Netflix-Aktie mit einem Kursplus von 9,27 Prozent wieder erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 12.09.2024 bei 661,00 USD. Mit Abgaben von 46,14 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Netflix-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 1.253,33 USD je Netflix-Aktie an.

Am 17.07.2025 äußerte sich Netflix zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 7,19 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 4,88 USD je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig wurden 11,12 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Netflix 9,53 Mrd. USD umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 15.10.2025 erfolgen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 26,26 USD je Netflix-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Netflix-Aktie

Netflix-Aktie dennoch leichter: Netflix feiert mit aktuellem Programm Erfolge

Netflix-Aktie freundlich: Bernstein belässt Netflix auf 'Outperform'

Aktien von Amazon und Netflix im Blick: Abflauendes Wachstum bei Streamingdiensten