Netflix im Fokus

Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix gewinnt am Montagabend

25.08.25 20:24 Uhr
Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix gewinnt am Montagabend

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von Netflix. Das Papier von Netflix konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 1,9 Prozent auf 1.227,22 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Netflix Inc.
1.033,00 EUR 9,40 EUR 0,92%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Netflix-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 20:07 Uhr 1,9 Prozent im Plus bei 1.227,22 USD. Den Tageshöchststand markierte die Netflix-Aktie bei 1.233,35 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 1.201,15 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 510.330 Netflix-Aktien.

Am 01.07.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 1.340,93 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Netflix-Aktie mit einem Kursplus von 9,27 Prozent wieder erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 12.09.2024 bei 661,00 USD. Mit Abgaben von 46,14 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Netflix-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 1.253,33 USD je Netflix-Aktie an.

Am 17.07.2025 äußerte sich Netflix zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 7,19 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 4,88 USD je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig wurden 11,12 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Netflix 9,53 Mrd. USD umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 15.10.2025 erfolgen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 26,26 USD je Netflix-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Netflix Inc.

DatumRatingAnalyst
20.08.2025Netflix OutperformBernstein Research
18.08.2025Netflix NeutralJP Morgan Chase & Co.
15.08.2025Netflix OutperformBernstein Research
18.07.2025Netflix KaufenDZ BANK
18.07.2025Netflix NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
20.08.2025Netflix OutperformBernstein Research
15.08.2025Netflix OutperformBernstein Research
18.07.2025Netflix KaufenDZ BANK
18.07.2025Netflix BuyJefferies & Company Inc.
18.07.2025Netflix BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
18.08.2025Netflix NeutralJP Morgan Chase & Co.
18.07.2025Netflix NeutralJP Morgan Chase & Co.
13.06.2025Netflix NeutralJP Morgan Chase & Co.
19.05.2025Netflix NeutralJP Morgan Chase & Co.
23.01.2025Netflix HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
19.04.2023Netflix SellGoldman Sachs Group Inc.
20.01.2023Netflix SellGoldman Sachs Group Inc.
18.11.2022Netflix SellGoldman Sachs Group Inc.
11.10.2022Netflix SellGoldman Sachs Group Inc.
20.07.2022Netflix SellGoldman Sachs Group Inc.

