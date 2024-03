Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix am Dienstagnachmittag auf grünem Terrain

Aktie im Blick

Die Aktie von Netflix gehört am Dienstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Netflix-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,1 Prozent auf 628,38 USD.

Um 15:52 Uhr sprang die Netflix-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 0,1 Prozent auf 628,38 USD zu. In der Spitze legte die Netflix-Aktie bis auf 628,59 USD zu. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 625,20 USD. Bisher wurden heute 216.373 Netflix-Aktien gehandelt.

Am 22.03.2024 markierte das Papier bei 634,00 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 0,89 Prozent könnte die Netflix-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 03.05.2023 (315,62 USD). Das 52-Wochen-Tief könnte die Netflix-Aktie mit einem Verlust von 49,77 Prozent wieder erreichen.

Netflix-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Das durchschnittliche Kursziel der Netflix-Aktie wird bei 519,38 USD angegeben.

Am 23.01.2024 legte Netflix die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2023 endete, vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,11 USD gegenüber 0,12 USD im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 8.832,83 USD – ein Plus von 12,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Netflix 7.852,05 USD erwirtschaftet hatte.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2024 dürfte Netflix am 18.04.2024 präsentieren. Am 22.04.2025 wird Netflix schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2025 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 17,17 USD je Aktie in den Netflix-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Netflix-Aktie

NASDAQ Composite Index-Wert Netflix-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Netflix-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Milliardenverlust an der Börse: Teslas Marktkapitalisierung bricht ein

NASDAQ Composite Index-Papier Netflix-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Netflix-Investment von vor 3 Jahren verdient