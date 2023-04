Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Anleger greifen bei Netflix am Mittwochvormittag zu

Aktien in diesem Artikel Netflix 294,55 EUR

Die Aktionäre schickten das Papier von Netflix nach oben. Im Tradegate-Handel gewann die Aktie um 09:21 Uhr 0,7 Prozent auf 295,00 EUR. Im Tageshoch stieg die Netflix-Aktie bis auf 296,00 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 296,00 EUR. Zuletzt wurden via Tradegate 460 Netflix-Aktien umgesetzt.

Bei 349,95 EUR erreichte der Titel am 03.02.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 15,70 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 155,70 EUR fiel das Papier am 13.05.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 89,47 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 340,14 USD.

Am 18.04.2023 äußerte sich Netflix zu den Kennzahlen des am 31.03.2023 ausgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 2,88 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 3,53 USD je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 3,73 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 7.867,77 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 8.161,50 USD ausgewiesen.

Die Netflix-Bilanz für Q2 2023 wird am 17.07.2023 erwartet.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 11,19 USD je Netflix-Aktie.

