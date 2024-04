Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Anleger trennen sich am Nachmittag vermehrt von Netflix

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Netflix gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Netflix-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 1,6 Prozent auf 555,54 USD abwärts.

Um 15:53 Uhr fiel die Netflix-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 1,6 Prozent auf 555,54 USD ab. In der Spitze fiel die Netflix-Aktie bis auf 555,15 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 558,26 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 177.123 Netflix-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 09.04.2024 bei 638,51 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 14,93 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 315,62 USD ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Netflix-Aktie 76,02 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Netflix-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier. Experten gaben als mittleres Kursziel 577,50 USD an.

Netflix gewährte am 18.04.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 5,28 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 2,88 USD je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Netflix im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 15,20 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 9,40 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 8,16 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q2 2024 dürfte Netflix am 17.07.2024 präsentieren.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 18,32 USD je Netflix-Aktie belaufen.



