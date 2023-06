Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix behauptet sich am Montagmittag

Kursentwicklung

Die Aktie von Netflix zeigt am Montagmittag wenig Änderung. Die Netflix-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via NASDAQ Bsc bei 424,20 USD.

Die Netflix-Aktie zeigte sich um 11:51 Uhr im NASDAQ Bsc-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 424,20 USD an der Tafel. Zuletzt stieg das NASDAQ Bsc-Volumen auf 1.684 Netflix-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 448,58 USD. Dieser Kurs wurde am 16.06.2023 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 5,75 Prozent. Der Anteilsschein verbuchte am 14.07.2022 Kursverluste bis auf 169,70 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 59,99 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten gaben als mittleres Kursziel 378,00 USD an.

Am 18.04.2023 hat Netflix in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2023 – vorgestellt. In Sachen EPS wurden 2,88 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Netflix 3,53 USD je Aktie eingenommen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 8.161,50 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 3,73 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7.867,77 USD in den Büchern standen.

Mit der Q2 2023-Bilanzvorlage von Netflix wird am 19.07.2023 gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2024-Bilanz auf den 17.07.2024.

Von Analysten wird erwartet, dass Netflix im Jahr 2023 11,21 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Netflix-Aktie

Netflix: Beim Serien- und Filmeschauen Geld verdienen

Aktienmarkt-Rally: Erfolgreicher Wall-Street-Bulle prognostiziert Expansion statt Rezession

Netflix-Aktie sinkt: Netflix baut Top-10-Listen aus