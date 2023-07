Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix am Mittag freundlich

Netflix im Fokus

Die Aktie von Netflix gehört am Mittwochmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt sprang die Netflix-Aktie im NASDAQ Bsc-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 428,76 USD zu.

Das Papier von Netflix legte um 12:01 Uhr zu und stieg im NASDAQ Bsc-Handel um 0,2 Prozent auf 428,76 USD. Bisher wurden via NASDAQ Bsc 2.111 Netflix-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 20.07.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 485,00 USD. Der aktuelle Kurs der Netflix-Aktie ist somit 13,12 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 27.07.2022 gab der Anteilsschein bis auf 211,64 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Netflix-Aktie damit 102,59 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten gaben als mittleres Kursziel 454,29 USD an.

Netflix ließ sich am 19.07.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 3,29 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Netflix noch ein Gewinn pro Aktie von 3,20 USD in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 2,72 Prozent auf 8.187,30 USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 7.970,14 USD in den Büchern gestanden.

Am 17.10.2023 dürfte die Q3 2023-Bilanz von Netflix veröffentlicht werden.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 11,85 USD je Netflix-Aktie.

