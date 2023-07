Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix am Vormittag mit KursVerlusten

Kursverlauf

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Netflix. Die Netflix-Aktie notierte im Tradegate-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,7 Prozent bei 385,85 EUR.

Die Aktie notierte um 09:21 Uhr mit Verlusten. Im Tradegate-Handel verbilligte sie sich um 0,7 Prozent auf 385,85 EUR. Bei 384,75 EUR markierte die Netflix-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 384,75 EUR. Zuletzt wurden via Tradegate 711 Netflix-Aktien umgesetzt.

Am 19.07.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 432,35 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 12,05 Prozent könnte die Netflix-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 209,10 EUR am 27.07.2022. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Netflix-Aktie 84,53 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 454,29 USD aus.

Netflix veröffentlichte am 19.07.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel. In Sachen EPS wurden 3,29 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Netflix 3,20 USD je Aktie eingenommen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 2,72 Prozent auf 8.187,30 USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 7.970,14 USD in den Büchern gestanden.

Die kommende Q3 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 17.10.2023 veröffentlicht.

In der Netflix-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 11,85 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

