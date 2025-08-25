DAX24.153 -0,5%ESt505.384 -1,1%Top 10 Crypto15,75 -0,7%Dow45.324 +0,1%Nas21.493 +0,2%Bitcoin95.073 +0,2%Euro1,1648 +0,2%Öl67,27 -2,1%Gold3.385 +0,5%
Kursentwicklung im Fokus

Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix präsentiert sich am Dienstagabend stärker

26.08.25 20:24 Uhr
Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix präsentiert sich am Dienstagabend stärker

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von Netflix. Zuletzt ging es für das Netflix-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 0,5 Prozent auf 1.224,70 USD.

Die Aktie legte um 20:06 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 0,5 Prozent auf 1.224,70 USD zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Netflix-Aktie bisher bei 1.230,44 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 1.220,21 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 241.424 Netflix-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 01.07.2025 bei 1.340,93 USD. Der aktuelle Kurs der Netflix-Aktie ist somit 9,49 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 12.09.2024 bei 661,00 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Netflix-Aktie derzeit noch 46,03 Prozent Luft nach unten.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Netflix 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 1.253,33 USD.

Am 17.07.2025 äußerte sich Netflix zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 7,19 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 4,88 USD erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite standen 11,12 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 9,53 Mrd. USD umgesetzt.

Am 15.10.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Analysten erwarten für 2027 einen Gewinn in Höhe von 39,18 USD je Netflix-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: XanderSt / Shutterstock.com

mehr Analysen