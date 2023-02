Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix zeigt sich am Montagmittag fester

Das Papier von Netflix legte um 01:22 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,3 Prozent auf 302,90 EUR. Die Netflix-Aktie legte bis auf 303,50 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 300,95 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via XETRA 1.743 Netflix-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 05.04.2022 auf bis zu 359,90 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 15,84 Prozent Plus fehlen der Netflix-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 12.05.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 155,88 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Netflix-Aktie 94,32 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel der Netflix-Aktie wird bei 310,14 USD angegeben.

Am 19.01.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,12 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,33 USD je Aktie in den Büchern standen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 1,85 Prozent auf 7.852,05 USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 7.709,32 USD in den Büchern gestanden.

Am 18.04.2023 dürfte die Q1 2023-Bilanz von Netflix veröffentlicht werden.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Netflix ein EPS in Höhe von 11,36 USD in den Büchern stehen haben wird.

