Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix verteuert sich am Montagnachmittag

Um 04:06 Uhr wies die Netflix-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 3,2 Prozent auf 308,60 EUR nach oben. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Netflix-Aktie bisher bei 309,90 EUR. Bei 300,95 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden heute 3.410 Netflix-Aktien gehandelt.

Am 05.04.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 359,90 EUR an. Der derzeitige Kurs der Netflix-Aktie liegt somit 14,25 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 12.05.2022 bei 155,88 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 97,97 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 310,14 USD für die Netflix-Aktie aus.

Netflix ließ sich am 19.01.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,12 USD gegenüber 1,33 USD im Vorjahresquartal. Das vergangene Quartal hat Netflix mit einem Umsatz von insgesamt 7.852,05 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7.709,32 USD erwirtschaftet worden waren, um 1,85 Prozent gesteigert.

Mit der Q1 2023-Bilanzvorlage von Netflix wird am 18.04.2023 gerechnet.

Den erwarteten Gewinn je Netflix-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 11,36 USD fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Netflix-Aktie

Jim Cramers Top-Aktien für 2023

Netflix-Aktie gibt nach: JPMorgan hält Kurssturz bei Netflix für übertrieben

Bei diesem Immobilienkonzern nutzte Ackman die Kursschwäche: So hat Bill Ackman im vierten Quartal 2022 investiert

Ausgewählte Hebelprodukte auf Netflix Inc. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Netflix Inc. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Netflix Inc.

Bildquellen: Netflix