Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Anleger schicken Netflix am Dienstagnachmittag ins Plus

Die Aktie von Netflix gehört am Dienstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Netflix konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ Bsc-Handel um 0,7 Prozent auf 419,00 USD.

Die Aktie notierte um 16:08 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ Bsc-Handel legte sie um 0,7 Prozent auf 419,00 USD zu. In der Spitze legte die Netflix-Aktie bis auf 420,38 USD zu. Mit einem Wert von 417,39 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Netflix-Aktien beläuft sich auf 717.936 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 448,58 USD. Dieser Kurs wurde am 16.06.2023 erreicht. Der derzeitige Kurs der Netflix-Aktie liegt somit 6,59 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 169,70 USD fiel das Papier am 14.07.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Netflix-Aktie derzeit noch 59,50 Prozent Luft nach unten.

Experten gaben als mittleres Kursziel 378,00 USD an.

Am 18.04.2023 lud Netflix zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2023 endete. Netflix hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,88 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 3,53 USD je Aktie gewesen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 8.161,50 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 3,73 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Netflix einen Umsatz von 7.867,77 USD eingefahren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 19.07.2023 erfolgen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2024-Bilanz am 17.07.2024.

Experten taxieren den Netflix-Gewinn für das Jahr 2023 auf 11,21 USD je Aktie.

