Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix fällt am Mittwochabend

27.08.25 20:24 Uhr
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von Netflix. Die Netflix-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 0,3 Prozent im Minus bei 1.222,96 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Netflix Inc.
1.050,60 EUR -1,40 EUR -0,13%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 20:06 Uhr ging es für die Netflix-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 0,3 Prozent auf 1.222,96 USD. Die Netflix-Aktie sank bis auf 1.213,47 USD. Bei 1.223,61 USD eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 251.623 Netflix-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 01.07.2025 bei 1.340,93 USD. Derzeit notiert die Netflix-Aktie damit 8,80 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 12.09.2024 bei 661,00 USD. Mit Abgaben von 45,95 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 1.253,33 USD je Netflix-Aktie aus.

Am 17.07.2025 lud Netflix zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Netflix hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 7,19 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 4,88 USD je Aktie gewesen. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 16,70 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 11,12 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 9,53 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Netflix dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 15.10.2025 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2027 39,18 USD je Aktie in den Netflix-Büchern.

Redaktion finanzen.net

