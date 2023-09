Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix am Mittwochnachmittag in Grün

So bewegt sich Netflix

Die Aktie von Netflix gehört am Mittwochnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt ging es für das Netflix-Papier aufwärts. Im NASDAQ Bsc-Handel verteuerte es sich um 0,4 Prozent auf 380,93 USD.

Um 16:08 Uhr stieg die Netflix-Aktie. In der NASDAQ Bsc-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 380,93 USD. Die Netflix-Aktie zog in der Spitze bis auf 384,22 USD an. Zur Startglocke stand der Titel bei 382,40 USD. Über NASDAQ Bsc wurden im bisherigen Handelsverlauf 540.491 Netflix-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (485,00 USD) erklomm das Papier am 20.07.2023. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 27,32 Prozent. Bei 211,73 USD fiel das Papier am 14.10.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Netflix-Aktie liegt somit 79,91 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gaben als mittleres Kursziel 454,29 USD an.

Netflix ließ sich am 19.07.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3,29 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Netflix ein EPS von 3,20 USD je Aktie vermeldet. Das vergangene Quartal hat Netflix mit einem Umsatz von insgesamt 8.187,30 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7.970,14 USD erwirtschaftet worden waren, um 2,72 Prozent gesteigert.

Netflix wird die nächste Bilanz für Q3 2023 voraussichtlich am 18.10.2023 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2024 rechnen Experten am 15.10.2024.

In der Netflix-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 11,86 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

