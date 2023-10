Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix präsentiert sich am Mittag stärker

Kursentwicklung

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagmittag der Anteilsschein von Netflix. Zuletzt wies die Netflix-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ Bsc-Sitzung ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 406,00 USD nach oben.

Um 11:48 Uhr sprang die Netflix-Aktie im NASDAQ Bsc-Handel an und legte um 0,6 Prozent auf 406,00 USD zu. Zuletzt wurden via NASDAQ Bsc 1.799 Netflix-Aktien umgesetzt.

Am 20.07.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 485,00 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 19,46 Prozent Plus fehlen der Netflix-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 08.11.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 252,11 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Netflix-Aktie liegt somit 61,04 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 440,00 USD.

Netflix gewährte am 18.10.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 3,73 USD gegenüber 3,10 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 7,77 Prozent auf 8.541,67 USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 7.925,59 USD erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte Netflix am 18.01.2024 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 12,12 USD je Netflix-Aktie.

