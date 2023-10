Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix am Nachmittag mit angezogener Handbremse

Netflix im Blick

Die Aktie von Netflix hat am Freitagnachmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die Netflix-Aktie notierte im NASDAQ Bsc-Handel zuletzt bei 403,31 USD und damit auf dem Niveau des Vortages.

Mit einem Wert von 403,31 USD bewegte sich die Netflix-Aktie um 16:08 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Die Netflix-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 410,00 USD. Die höchsten Verluste verbuchte die Netflix-Aktie bis auf 401,25 USD. Die NASDAQ Bsc-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 406,42 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ Bsc-Volumen auf 907.018 Netflix-Aktien.

Am 20.07.2023 markierte das Papier bei 485,00 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 20,25 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 08.11.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 252,11 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 37,49 Prozent.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 440,00 USD.

Am 18.10.2023 legte Netflix die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. Netflix hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 3,73 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 3,10 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 8.541,67 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 7,77 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7.925,59 USD in den Büchern standen.

Die Netflix-Bilanz für Q4 2023 wird am 18.01.2024 erwartet.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 12,12 USD je Netflix-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Netflix-Aktie

Netflix-Aktie fester: Deutsche Netflix-Serie 'Liebes Kind' in den internationalen Top 10

NASDAQ Composite Index-Papier Netflix-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Netflix von vor einem Jahr eingefahren

NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 fällt zum Start