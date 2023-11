Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix am Vormittag mit Kurseinbußen

Kurs der Netflix

Die Aktie von Netflix gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Der Netflix-Aktie ging im Frankfurt-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,7 Prozent auf 434,70 EUR.

Um 09:13 Uhr rutschte die Netflix-Aktie in der Frankfurt-Sitzung um 0,7 Prozent auf 434,70 EUR ab. Das Tagestief markierte die Netflix-Aktie bei 434,70 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 434,75 EUR. Über Frankfurt wurden im bisherigen Handelsverlauf 913 Netflix-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Der Anteilsschein kletterte am 22.11.2023 auf bis zu 442,15 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 1,71 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Netflix-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 28.12.2022 bei 258,30 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Netflix-Aktie mit einem Verlust von 40,58 Prozent wieder erreichen.

Netflix ließ sich am 18.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Netflix hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 3,73 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 3,10 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz wurden 8.541,67 USD gegenüber 7.925,59 USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte Netflix am 18.01.2024 vorlegen.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Netflix ein EPS in Höhe von 12,13 USD in den Büchern stehen haben wird.

