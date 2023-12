Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix am Mittwochnachmittag mit Kurseinbußen

Netflix im Fokus

Die Aktie von Netflix gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Netflix-Aktie notierte zuletzt im NASDAQ Bsc-Handel in Rot und verlor 0,2 Prozent auf 490,30 USD.

Der Netflix-Aktie ging im NASDAQ Bsc-Handel die Puste aus. Um 16:08 Uhr verlor das Papier 0,2 Prozent auf 490,30 USD. Das Tagestief markierte die Netflix-Aktie bei 489,32 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 491,24 USD. Im NASDAQ Bsc-Handel wechselten bis jetzt 359.987 Netflix-Aktien den Besitzer.

Am 21.12.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 500,89 USD. 2,16 Prozent Plus fehlen der Netflix-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 29.12.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 273,41 USD ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Netflix-Aktie mit einem Verlust von 44,24 Prozent wieder erreichen.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 440,71 USD je Netflix-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Netflix am 18.10.2023. Das EPS wurde auf 3,73 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 3,10 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 8.541,67 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 7,77 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7.925,59 USD in den Büchern standen.

Die Netflix-Bilanz für Q4 2023 wird am 23.01.2024 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz auf den 16.01.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Netflix-Aktie in Höhe von 12,15 USD im Jahr 2023 aus.

