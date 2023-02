Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix tendiert am Nachmittag auf rotem Terrain

Die Netflix-Aktie gab im XETRA-Handel um 04:03 Uhr um 0,3 Prozent auf 306,60 EUR nach. Das Tagestief markierte die Netflix-Aktie bei 303,35 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 305,20 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 3.497 Netflix-Aktien.

Am 05.04.2022 erreichte der Anteilsschein mit 359,90 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 14,81 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Kursverluste drückten das Papier am 12.05.2022 auf bis zu 155,88 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 96,69 Prozent könnte die Netflix-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Analysten bewerten die Netflix-Aktie im Durchschnitt mit 310,14 USD.

Netflix ließ sich am 19.01.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,12 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,33 USD je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 7.852,05 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 1,85 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7.709,32 USD in den Büchern standen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2023 dürfte Netflix am 18.04.2023 vorlegen.

Den erwarteten Gewinn je Netflix-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 11,36 USD fest.

