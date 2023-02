Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix tendiert am Dienstagvormittag südwärts

Die Netflix-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:04 Uhr um 1,0 Prozent auf 304,20 EUR nach. Der Kurs der Netflix-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 304,20 EUR nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 305,20 EUR. Der Tagesumsatz der Netflix-Aktie belief sich zuletzt auf 197 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 05.04.2022 bei 359,90 EUR. Der aktuelle Kurs der Netflix-Aktie ist somit 15,48 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 155,88 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 95,15 Prozent würde die Netflix-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 310,14 USD für die Netflix-Aktie.

Netflix ließ sich am 19.01.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,12 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,33 USD erwirtschaftet worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 1,85 Prozent auf 7.852,05 USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 7.709,32 USD in den Büchern gestanden.

Am 18.04.2023 dürfte die Q1 2023-Bilanz von Netflix veröffentlicht werden.

Experten gehen davon aus, dass Netflix im Jahr 2023 11,36 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Netflix-Aktie

Jim Cramers Top-Aktien für 2023

Netflix-Aktie gibt nach: JPMorgan hält Kurssturz bei Netflix für übertrieben

Bei diesem Immobilienkonzern nutzte Ackman die Kursschwäche: So hat Bill Ackman im vierten Quartal 2022 investiert

Ausgewählte Hebelprodukte auf Netflix Inc. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Netflix Inc. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Netflix Inc.

Bildquellen: dennizn / Shutterstock.com