Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Anleger schicken Netflix am Donnerstagnachmittag auf rotes Terrain

Die Aktie von Netflix gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Netflix nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,2 Prozent auf 606,38 USD.

Um 15:52 Uhr rutschte die Netflix-Aktie in der NASDAQ-Sitzung um 1,2 Prozent auf 606,38 USD ab. Das bisherige Tagestief markierte Netflix-Aktie bei 601,76 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 614,99 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 358.610 Netflix-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 634,32 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (27.03.2024). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 4,61 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 03.05.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 315,62 USD ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Netflix-Aktie 92,12 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Netflix-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 519,38 USD je Netflix-Aktie an.

Netflix ließ sich am 23.01.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 2,11 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,12 USD je Aktie generiert. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 12,49 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 8.832,83 USD, während im Vorjahreszeitraum 7.852,05 USD ausgewiesen worden waren.

Voraussichtlich am 18.04.2024 dürfte Netflix Anlegern einen Blick in die Q1 2024-Bilanz gewähren. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2025-Bilanz auf den 22.04.2025.

Den erwarteten Gewinn je Netflix-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 17,17 USD fest.

