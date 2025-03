Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix am Freitagnachmittag leichter

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Netflix gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Netflix-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 2,6 Prozent auf 951,06 USD abwärts.

Die Aktionäre schickten das Papier von Netflix nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie um 15:52 Uhr 2,6 Prozent auf 951,06 USD. Die höchsten Verluste verbuchte die Netflix-Aktie bis auf 949,63 USD. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 972,00 USD. Bisher wurden via NASDAQ 240.085 Netflix-Aktien gekauft oder verkauft.

Mit einem Kursgewinn bis auf 1.064,50 USD erreichte der Titel am 15.02.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 11,93 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Netflix-Aktie. Am 23.04.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 542,04 USD. Der derzeitige Kurs der Netflix-Aktie liegt somit 75,46 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Netflix-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier. Experten gaben als mittleres Kursziel 1.012,14 USD an.

Netflix ließ sich am 21.01.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 4,36 USD, nach 2,15 USD im Vorjahresvergleich. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 10,19 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 15,40 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8,83 Mrd. USD in den Büchern standen.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2025 wird am 22.04.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 24,80 USD je Netflix-Aktie belaufen.

