Netflix Aktie News: Netflix am Nachmittag schwächer

Um 16:22 Uhr ging es für die Netflix-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,5 Prozent auf 181,00 EUR. Bei 178,60 EUR markierte die Netflix-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 182,32 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten 19.883 Netflix-Aktien den Besitzer.

Am 17.11.2021 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 617,60 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 70,69 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 28.04.2022 bei 178,60 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 1,34 Prozent.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 351,43 USD.

Am 19.04.2022 legte Netflix die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2022 endete, vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 3,53 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 3,75 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 9,83 Prozent auf 7.867,77 USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 7.163,28 USD erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 18.07.2022 erfolgen.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Netflix-Gewinn in Höhe von 12,14 USD je Aktie aus.

