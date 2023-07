Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix zeigt sich am Mittag gestärkt

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Netflix zählt am Freitagmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Netflix-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ Bsc-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,6 Prozent auf 415,45 USD.

Das Papier von Netflix legte um 12:03 Uhr zu und stieg im NASDAQ Bsc-Handel um 0,6 Prozent auf 415,45 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ Bsc 3.947 Netflix-Aktien den Besitzer.

Am 20.07.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 485,00 USD. Das 52-Wochen-Hoch liegt 16,74 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Netflix-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 14.10.2022 auf bis zu 211,73 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Netflix-Aktie liegt somit 96,22 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 454,29 USD für die Netflix-Aktie aus.

Am 19.07.2023 hat Netflix die Kennzahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie wurde auf 3,29 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 3,20 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 2,72 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 7.970,14 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 8.187,30 USD ausgewiesen.

Netflix dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2023 voraussichtlich am 17.10.2023 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 11,84 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

