Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix am Vormittag auf grünem Terrain

Die Aktie von Netflix gehört am Freitagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt wies die Netflix-Aktie Gewinne aus. In der Tradegate-Sitzung ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 378,95 EUR nach oben.

Die Aktionäre schickten das Papier von Netflix nach oben. Im Tradegate-Handel gewann die Aktie um 09:18 Uhr 0,5 Prozent auf 378,95 EUR. Die Netflix-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 378,95 EUR aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 377,20 EUR. Von der Netflix-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 630 Stück gehandelt.

Am 19.07.2023 erreichte der Anteilsschein mit 432,35 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Netflix-Aktie 14,09 Prozent zulegen. Am 02.08.2022 gab der Anteilsschein bis auf 215,70 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 43,08 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Netflix-Aktie.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 454,29 USD je Netflix-Aktie aus.

Am 19.07.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 3,29 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 3,20 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite standen 8.187,30 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 7.970,14 USD umgesetzt.

Netflix dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2023 voraussichtlich am 17.10.2023 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Netflix-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 11,84 USD fest.

