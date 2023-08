Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix steigt am Vormittag

Netflix im Blick

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Netflix. Zuletzt wies die Netflix-Aktie Gewinne aus. In der London-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 410,71 USD nach oben.

Die Aktie notierte um 17:34 Uhr mit Gewinnen. Im London-Handel legte sie um 0,4 Prozent auf 410,71 USD zu. Zur Startglocke stand der Titel bei 405,60 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im London-Handel 9.542 Netflix-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (440,00 USD) erklomm das Papier am 16.06.2023. Der derzeitige Kurs der Netflix-Aktie liegt somit 6,66 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 218,00 USD. Dieser Wert wurde am 15.09.2022 erreicht. Der aktuelle Kurs der Netflix-Aktie ist somit 46,92 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 454,29 USD aus.

Am 19.07.2023 legte Netflix die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2023 endete, vor. Das EPS wurde auf 3,29 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 3,20 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 8.187,30 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 2,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7.970,14 USD in den Büchern standen.

Am 17.10.2023 dürfte die Q3 2023-Bilanz von Netflix veröffentlicht werden.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Netflix einen Gewinn von 11,88 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

