Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix tendiert am Donnerstagnachmittag südwärts

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Netflix. Die Netflix-Aktie gab im NASDAQ-Handel zuletzt um 0,7 Prozent auf 1.214,77 USD nach.

Um 15:53 Uhr rutschte die Netflix-Aktie in der NASDAQ-Sitzung um 0,7 Prozent auf 1.214,77 USD ab. Zwischenzeitlich weitete die Netflix-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 1.214,77 USD aus. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 1.222,79 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 90.894 Netflix-Aktien.

Am 01.07.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 1.340,93 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 10,39 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 661,00 USD. Dieser Wert wurde am 12.09.2024 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 45,59 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Netflix-Aktie.

Zuletzt erhielten Netflix-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 1.253,33 USD an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Netflix am 17.07.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 7,19 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Netflix ein EPS von 4,88 USD je Aktie vermeldet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 11,12 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 16,70 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Netflix einen Umsatz von 9,53 Mrd. USD eingefahren.

Netflix wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 15.10.2025 vorlegen.

Experten gehen davon aus, dass Netflix im Jahr 2027 39,18 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

