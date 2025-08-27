Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix legt am Donnerstagabend zu

Netflix im Fokus

Die Aktie von Netflix gehört am Donnerstagabend zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Netflix zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 1,1 Prozent auf 1.237,41 USD.

Das Papier von Netflix konnte um 20:07 Uhr klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 1,1 Prozent auf 1.237,41 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die Netflix-Aktie bei 1.237,64 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 1.222,79 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 312.674 Netflix-Aktien den Besitzer.

Am 01.07.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 1.340,93 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 8,37 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Netflix-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 12.09.2024 bei 661,00 USD. Der derzeitige Kurs der Netflix-Aktie liegt somit 87,20 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass Netflix-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Netflix 0,000 USD aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 1.253,33 USD für die Netflix-Aktie aus.

Am 17.07.2025 hat Netflix in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 7,19 USD. Im Vorjahresviertel waren 4,88 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 16,70 Prozent auf 11,12 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 9,53 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Netflix-Bilanz für Q3 2025 wird am 15.10.2025 erwartet.

Der Gewinn 2027 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 39,18 USD je Netflix-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Netflix-Aktie

Netflix-Aktie unbeeindruckt: Deutscher Erotik-Thriller erobert die Welt

Netflix-Aktie schließt höher: "KPop Demon Hunters" nun auf Platz eins der erfolgreichsten Netflix-Filme

NASDAQ Composite Index-Papier Netflix-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Netflix von vor einem Jahr eingebracht