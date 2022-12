Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix am Mittwochvormittag billiger

Um 09:22 Uhr fiel die Netflix-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,2 Prozent auf 268,15 EUR ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Netflix-Aktie bisher bei 268,15 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 268,90 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 49 Netflix-Aktien den Besitzer.

Am 28.12.2021 markierte das Papier bei 546,20 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Netflix-Aktie damit 50,91 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 12.05.2022 bei 155,88 EUR. Abschläge von 72,02 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 292,00 USD an.

Am 18.10.2022 lud Netflix zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2022 endete. Das EPS wurde auf 3,10 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 3,19 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Netflix im vergangenen Quartal 7.925,59 USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 5,91 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Netflix 7.483,47 USD umsetzen können.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 19.01.2023 erfolgen. Am 18.01.2024 wird Netflix schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2023 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2022 10,25 USD je Aktie in den Netflix-Büchern.

