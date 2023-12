Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix tendiert am Vormittag nordwärts

Kurs der Netflix

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Netflix. Das Papier von Netflix legte zuletzt zu und stieg im Tradegate-Handel um 0,1 Prozent auf 442,55 EUR.

Das Papier von Netflix konnte um 09:19 Uhr klettern und stieg im Tradegate-Handel um 0,1 Prozent auf 442,55 EUR. In der Spitze gewann die Netflix-Aktie bis auf 443,75 EUR. Bei 442,55 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 367 Netflix-Aktien den Besitzer.

Am 20.12.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 457,40 EUR an. Derzeit notiert die Netflix-Aktie damit 3,25 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 257,45 EUR fiel das Papier am 28.12.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Netflix-Aktie mit einem Verlust von 41,83 Prozent wieder erreichen.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 440,71 USD für die Netflix-Aktie aus.

Am 18.10.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS lag bei 3,73 USD. Im letzten Jahr hatte Netflix einen Gewinn von 3,10 USD je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite standen 8.541,67 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 7.925,59 USD umgesetzt.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 23.01.2024 veröffentlicht. Netflix dürfte die Q4 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 16.01.2025 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Netflix im Jahr 2023 12,15 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

