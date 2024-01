Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix am Montagvormittag mit positiven Vorzeichen

So bewegt sich Netflix

Die Aktie von Netflix gehört am Montagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Netflix-Aktie stieg im Tradegate-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,6 Prozent auf 527,90 EUR.

Um 09:12 Uhr konnte die Aktie von Netflix zulegen und verteuerte sich in der Tradegate-Sitzung um 0,6 Prozent auf 527,90 EUR. Bei 528,90 EUR erreichte die Netflix-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Startglocke stand der Titel bei 526,30 EUR. Der Tagesumsatz der Netflix-Aktie belief sich zuletzt auf 519 Aktien.

Am 26.01.2024 erreichte der Anteilsschein mit 533,30 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 1,02 Prozent hinzugewinnen. Am 13.03.2023 gab der Anteilsschein bis auf 267,20 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Netflix-Aktie mit einem Verlust von 49,38 Prozent wieder erreichen.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 473,13 USD je Netflix-Aktie aus.

Netflix ließ sich am 23.01.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,11 USD gegenüber 0,12 USD im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 8.832,83 USD – ein Plus von 12,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Netflix 7.852,05 USD erwirtschaftet hatte.

Am 16.04.2024 dürfte die Q1 2024-Bilanz von Netflix veröffentlicht werden.

Von Analysten wird erwartet, dass Netflix im Jahr 2024 17,09 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

