Netflix Aktie News: Netflix tendiert am Freitagmittag fester

Die Aktionäre schickten das Papier von Netflix nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 12:22 Uhr 3,6 Prozent auf 187,50 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Netflix-Aktie bei 189,36 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 187,80 EUR. Bisher wurden heute 10.139 Netflix-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 617,60 EUR. Dieser Kurs wurde am 17.11.2021 erreicht. 69,64 Prozent Plus fehlen der Netflix-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 177,00 EUR ab. Derzeit notiert die Netflix-Aktie damit 5,93 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 351,43 USD.

Netflix ließ sich am 19.04.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3,53 USD. Im Vorjahresviertel hatte Netflix 3,75 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 7.867,77 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 9,83 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7.163,28 USD in den Büchern standen.

Voraussichtlich am 18.07.2022 dürfte Netflix Anlegern einen Blick in die Q2 2022-Bilanz gewähren.

In der Netflix-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 12,14 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

