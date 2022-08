Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix verliert am Mittag

Die Aktie notierte um 12:22 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 2,6 Prozent auf 221,35 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Netflix-Aktie bis auf 220,60 EUR. Bei 221,00 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten Netflix-Aktien beläuft sich auf 1.869 Stück.

Am 17.11.2021 erreichte der Anteilsschein mit 617,60 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 64,16 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 155,88 EUR am 12.05.2022. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Netflix-Aktie 42,00 Prozent sinken.

Analysten bewerten die Netflix-Aktie im Durchschnitt mit 263,38 USD.

Die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Netflix am 19.07.2022. Das EPS wurde auf 3,20 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,97 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Netflix im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,56 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 7.970,14 USD. Im Vorjahresviertel waren 7.341,78 USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2022-Finanzergebnisse wird für den 17.10.2022 terminiert.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Netflix einen Gewinn von 10,15 USD je Aktie in der Bilanz 2022 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Netflix-Aktie

Amazon- und Netflix-Aktien in Rot: Verbraucherzentralen warnen vor höheren Abokosten bei Streamingdiensten

Alle Netflix-Aktien losgeschlagen: So hat Bill Ackman im zweiten Quartal 2022 investiert

Netflix-Aktie dreht ins Minus: 'Knives Out'-Fortsetzung kommt zu Weihnachten auf das Streaming-Portal

Ausgewählte Hebelprodukte auf Netflix Inc. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Netflix Inc. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Netflix Inc.

Bildquellen: jejim / Shutterstock.com