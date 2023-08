Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix reagiert am Dienstagnachmittag positiv

Kursentwicklung

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von Netflix. Zuletzt stieg die Netflix-Aktie. In der NASDAQ Bsc-Sitzung kletterte das Papier um 0,6 Prozent auf 420,67 USD.

Um 16:08 Uhr ging es für das Netflix-Papier aufwärts. Im NASDAQ Bsc-Handel verteuerte es sich um 0,6 Prozent auf 420,67 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Netflix-Aktie bisher bei 421,85 USD. Die NASDAQ Bsc-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 416,00 USD. Zuletzt wechselten 688.932 Netflix-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 20.07.2023 bei 485,00 USD. Gewinne von 15,29 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 14.10.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 211,73 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 49,67 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Netflix-Aktie.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 454,29 USD an.

Netflix ließ sich am 19.07.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 3,29 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Netflix 3,20 USD je Aktie eingenommen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 8.187,30 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 2,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7.970,14 USD in den Büchern standen.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2023 wird am 17.10.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Netflix-Aktie in Höhe von 11,88 USD im Jahr 2023 aus.

