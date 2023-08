Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix am Dienstagvormittag kaum bewegt

Notierung im Blick

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Dienstagvormittag die Aktie von Netflix. Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der Netflix-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via Tradegate bei 386,25 EUR.

Die Netflix-Aktie kam im Tradegate-Handel um 09:13 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 386,25 EUR. Kurzfristig markierte die Netflix-Aktie bei 387,95 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Die höchsten Verluste verbuchte die Netflix-Aktie bis auf 386,25 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 386,40 EUR. Zuletzt wechselten 23 Netflix-Aktien den Besitzer.

Am 19.07.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 432,35 EUR an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Netflix-Aktie somit 10,66 Prozent niedriger. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 15.09.2022 bei 216,30 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 44,00 Prozent könnte die Netflix-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 454,29 USD an.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 abgelaufenen Quartal legte Netflix am 19.07.2023 vor. Das EPS wurde auf 3,29 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 3,20 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 8.187,30 USD – das entspricht einem Zuwachs von 2,72 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 7.970,14 USD erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2023 wird am 17.10.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 11,88 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

