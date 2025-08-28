Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix am Nachmittag verlustreich

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Netflix gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Netflix-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 1,3 Prozent auf 1.215,76 USD ab.

Um 15:53 Uhr rutschte die Netflix-Aktie in der NASDAQ-Sitzung um 1,3 Prozent auf 1.215,76 USD ab. Bei 1.213,72 USD markierte die Netflix-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 1.227,97 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden heute 90.821 Netflix-Aktien gehandelt.

Am 01.07.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 1.340,93 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 10,30 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei einem Wert von 661,00 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (12.09.2024). Der aktuelle Kurs der Netflix-Aktie ist somit 45,63 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2024 erhielten Netflix-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 1.253,33 USD je Netflix-Aktie an.

Am 17.07.2025 lud Netflix zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 7,19 USD. Im Vorjahresviertel waren 4,88 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat Netflix im vergangenen Quartal 11,12 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 16,70 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Netflix 9,53 Mrd. USD umsetzen können.

Die Netflix-Bilanz für Q3 2025 wird am 15.10.2025 erwartet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Netflix-Aktie in Höhe von 39,18 USD im Jahr 2027 aus.

