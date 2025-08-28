DAX23.957 -0,4%ESt505.366 -0,6%Top 10 Crypto15,36 -3,4%Dow45.440 -0,4%Nas21.462 -1,1%Bitcoin92.829 -3,7%Euro1,1693 +0,1%Öl68,10 -0,3%Gold3.435 +0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 RENK RENK73 BYD A0M4W9 Commerzbank CBK100 Novo Nordisk A3EU6F Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Bank 514000 Tesla A1CX3T Palantir A2QA4J DroneShield A2DMAA BASF BASF11 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Volkswagen (VW) vz. 766403
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Inflationsdaten im Blick: DAX tiefer -- US-Börsen in Rot -- BYD steigert Gewinn -- Marvell enttäuscht trotz Rekordumsatz -- Palantir, Rüstungsaktien, Siemens Energy, UniCredit, Dell im Fokus
Top News
Vonovia-Aktie schwächelt: Erste Anleihe am australischen Kapitalmarkt platziert Vonovia-Aktie schwächelt: Erste Anleihe am australischen Kapitalmarkt platziert
BVB-Aktie mit Gewinnen: Attraktive Gegner für Borussia Dortmund - Ehemaliger Aushilfscoach Tullberg verlässt wohl BVB BVB-Aktie mit Gewinnen: Attraktive Gegner für Borussia Dortmund - Ehemaliger Aushilfscoach Tullberg verlässt wohl BVB
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Setzen Sie auf eine sichere Zukunft - mit Gold und Silber von philoro. Investieren Sie heute und schützen Sie Ihr Vermögen vor turbulenten Zeiten.
Aktienkurs aktuell

Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix am Nachmittag verlustreich

29.08.25 16:10 Uhr
Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix am Nachmittag verlustreich

Die Aktie von Netflix gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Netflix-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 1,3 Prozent auf 1.215,76 USD ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Netflix Inc.
1.033,20 EUR -19,40 EUR -1,84%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:53 Uhr rutschte die Netflix-Aktie in der NASDAQ-Sitzung um 1,3 Prozent auf 1.215,76 USD ab. Bei 1.213,72 USD markierte die Netflix-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 1.227,97 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden heute 90.821 Netflix-Aktien gehandelt.

Am 01.07.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 1.340,93 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 10,30 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei einem Wert von 661,00 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (12.09.2024). Der aktuelle Kurs der Netflix-Aktie ist somit 45,63 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2024 erhielten Netflix-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 1.253,33 USD je Netflix-Aktie an.

Am 17.07.2025 lud Netflix zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 7,19 USD. Im Vorjahresviertel waren 4,88 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat Netflix im vergangenen Quartal 11,12 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 16,70 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Netflix 9,53 Mrd. USD umsetzen können.

Die Netflix-Bilanz für Q3 2025 wird am 15.10.2025 erwartet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Netflix-Aktie in Höhe von 39,18 USD im Jahr 2027 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Netflix-Aktie

Netflix-Aktie unbeeindruckt: Deutscher Erotik-Thriller erobert die Welt

Netflix-Aktie schließt höher: "KPop Demon Hunters" nun auf Platz eins der erfolgreichsten Netflix-Filme

NASDAQ Composite Index-Papier Netflix-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Netflix von vor einem Jahr eingebracht

In eigener Sache

Übrigens: Netflix und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Netflix

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Netflix

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: jejim / Shutterstock.com

Nachrichten zu Netflix Inc.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Netflix Inc.

DatumRatingAnalyst
26.08.2025Netflix OutperformBernstein Research
20.08.2025Netflix OutperformBernstein Research
18.08.2025Netflix NeutralJP Morgan Chase & Co.
15.08.2025Netflix OutperformBernstein Research
18.07.2025Netflix KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
26.08.2025Netflix OutperformBernstein Research
20.08.2025Netflix OutperformBernstein Research
15.08.2025Netflix OutperformBernstein Research
18.07.2025Netflix KaufenDZ BANK
18.07.2025Netflix BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
18.08.2025Netflix NeutralJP Morgan Chase & Co.
18.07.2025Netflix NeutralJP Morgan Chase & Co.
13.06.2025Netflix NeutralJP Morgan Chase & Co.
19.05.2025Netflix NeutralJP Morgan Chase & Co.
23.01.2025Netflix HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
19.04.2023Netflix SellGoldman Sachs Group Inc.
20.01.2023Netflix SellGoldman Sachs Group Inc.
18.11.2022Netflix SellGoldman Sachs Group Inc.
11.10.2022Netflix SellGoldman Sachs Group Inc.
20.07.2022Netflix SellGoldman Sachs Group Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Netflix Inc. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen