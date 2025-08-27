Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix tendiert am Abend schwächer

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Netflix gehört am Freitagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 2,0 Prozent auf 1.206,50 USD.

Die Netflix-Aktie notierte um 20:07 Uhr im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 2,0 Prozent auf 1.206,50 USD. Das bisherige Tagestief markierte Netflix-Aktie bei 1.201,15 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 1.227,97 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 480.762 Netflix-Aktien umgesetzt.

Am 01.07.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 1.340,93 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 11,14 Prozent über dem aktuellen Kurs der Netflix-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 12.09.2024 bei 661,00 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 45,21 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Netflix-Aktie.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 USD an Netflix-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 1.253,33 USD je Netflix-Aktie an.

Netflix veröffentlichte am 17.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 7,19 USD gegenüber 4,88 USD im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde auf 11,12 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 9,53 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Am 15.10.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Netflix veröffentlicht werden.

Von Analysten wird erwartet, dass Netflix im Jahr 2027 39,18 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

