Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix am Dienstagnachmittag schwächer

Das Papier von Netflix gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 04:22 Uhr ging es um 0,9 Prozent auf 270,80 EUR abwärts. Das bisherige Tagestief markierte Netflix-Aktie bei 269,40 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 273,25 EUR. Bisher wurden heute 1.268 Netflix-Aktien gehandelt.

Bei 599,20 EUR erreichte der Titel am 26.11.2021 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 54,81 Prozent hinzugewinnen. Am 12.05.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 155,88 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Netflix-Aktie 73,72 Prozent sinken.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 292,00 USD.

Am 18.10.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 3,10 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 3,19 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 7.925,59 USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 7.483,47 USD umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q4 2022-Finanzergebnisse wird für den 17.01.2023 terminiert.

Beim Gewinn 2022 gehen Experten vorab davon aus, dass Netflix ein EPS in Höhe von 10,26 USD in den Büchern stehen haben wird.

