Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix am Dienstagvormittag auf rotem Terrain

Um 09:22 Uhr rutschte die Netflix-Aktie in der Frankfurt-Sitzung um 0,3 Prozent auf 273,20 EUR ab.

Am 26.11.2021 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 600,80 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 54,53 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei einem Wert von 155,52 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (12.05.2022). Mit Abgaben von 75,67 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 292,00 USD.

Netflix gewährte am 18.10.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 3,10 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 3,19 USD je Aktie generiert. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 5,91 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 7.925,59 USD, während im Vorjahreszeitraum 7.483,47 USD ausgewiesen worden waren.

Voraussichtlich am 17.01.2023 dürfte Netflix Anlegern einen Blick in die Q4 2022-Bilanz gewähren.

Analysten erwarten für 2022 einen Gewinn in Höhe von 10,26 USD je Netflix-Aktie.

