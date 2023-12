Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix am Nachmittag mit Verlusten

Kursverlauf

Die Aktie von Netflix gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Netflix-Aktie gab im NASDAQ Bsc-Handel zuletzt um 0,6 Prozent auf 487,71 USD nach.

Die Netflix-Aktie gab im NASDAQ Bsc-Handel um 16:08 Uhr um 0,6 Prozent auf 487,71 USD nach. Bei 487,66 USD markierte die Netflix-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 490,07 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ Bsc 311.228 Netflix-Aktien umgesetzt.

Am 21.12.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 500,89 USD. Der derzeitige Kurs der Netflix-Aktie liegt somit 2,63 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 30.12.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 281,01 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 42,38 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Netflix-Aktie.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Netflix-Aktie bei 440,71 USD.

Netflix ließ sich am 18.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 3,73 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Netflix 3,10 USD je Aktie verdient. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 7,77 Prozent auf 8.541,67 USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 7.925,59 USD in den Büchern gestanden.

Netflix wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 23.01.2024 vorlegen. Mit der Präsentation der Q4 2024-Finanzergebnisse von Netflix rechnen Experten am 16.01.2025.

Experten taxieren den Netflix-Gewinn für das Jahr 2026 auf 22,22 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Netflix-Aktie

Apple, Tesla, NVIDIA & Co.: Diese Aktien konnten ihren Wert in den letzten zehn Jahren um das Zehnfache oder mehr steigern

NASDAQ Composite Index-Papier Netflix-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Netflix von vor 3 Jahren eingebracht

NASDAQ-Titel Netflix-Aktie wenig bewegt: DZ Bank senkt Netflix auf "Halten" - höherer fairer Wert