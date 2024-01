Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix tendiert am Dienstagnachmittag auf rotem Terrain

So bewegt sich Netflix

Die Aktie von Netflix gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Netflix nach unten. In der NASDAQ Bsc-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,1 Prozent auf 569,45 USD.

Der Netflix-Aktie ging im NASDAQ Bsc-Handel die Puste aus. Um 16:07 Uhr verlor das Papier 1,1 Prozent auf 569,45 USD. Das bisherige Tagestief markierte Netflix-Aktie bei 565,09 USD. Die NASDAQ Bsc-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 567,32 USD. Der Tagesumsatz der Netflix-Aktie belief sich zuletzt auf 1.612.163 Aktien.

Am 27.01.2024 markierte das Papier bei 579,64 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 1,79 Prozent Plus fehlen der Netflix-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 14.03.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 285,36 USD ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Netflix-Aktie mit einem Verlust von 49,89 Prozent wieder erreichen.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 473,13 USD je Netflix-Aktie aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Netflix am 23.01.2024 vor. Das EPS wurde auf 2,11 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Netflix 0,12 USD je Aktie verdient. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 12,49 Prozent auf 8.832,83 USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 7.852,05 USD erwirtschaftet worden.

Am 16.04.2024 dürfte die Q1 2024-Bilanz von Netflix veröffentlicht werden.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Netflix einen Gewinn von 17,13 USD je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

