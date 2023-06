Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix am Vormittag mit Aufschlag

Aktienkurs aktuell

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagvormittag der Anteilsschein von Netflix. Die Aktie legte zuletzt in der Tradegate-Sitzung 0,5 Prozent auf 395,00 EUR zu.

Das Papier von Netflix legte um 09:10 Uhr zu und stieg im Tradegate-Handel um 0,5 Prozent auf 395,00 EUR. Bei 395,00 EUR erreichte die Netflix-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den Tradegate-Handel startete das Papier bei 394,20 EUR. Von der Netflix-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 42 Stück gehandelt.

Bei 412,10 EUR markierte der Titel am 15.06.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gewinne von 4,33 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Anteilsschein verbuchte am 01.07.2022 Kursverluste bis auf 163,82 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Netflix-Aktie ist somit 58,53 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das durchschnittliche Kursziel der Netflix-Aktie wird bei 378,00 USD angegeben.

Am 18.04.2023 hat Netflix die Kennzahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es stand ein EPS von 2,88 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Netflix noch ein Gewinn pro Aktie von 3,53 USD in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Netflix in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,73 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 8.161,50 USD im Vergleich zu 7.867,77 USD im Vorjahresquartal.

Voraussichtlich am 19.07.2023 dürfte Netflix Anlegern einen Blick in die Q2 2023-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q2 2024-Bilanz können Netflix-Anleger Experten zufolge am 17.07.2024 werfen.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Netflix-Gewinn in Höhe von 11,23 USD je Aktie aus.

