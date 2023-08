Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix am Mittag mit stabiler Tendenz

Blick auf Netflix-Kurs

Wenig Veränderung zeigt am Mittwochmittag die Aktie von Netflix. Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der Netflix-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via NASDAQ Bsc bei 430,25 USD.

Die Netflix-Aktie zeigte sich um 12:01 Uhr stabil und notierte im NASDAQ Bsc-Handel bei 430,25 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 2.449 Netflix-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (485,00 USD) erklomm das Papier am 20.07.2023. Der aktuelle Kurs der Netflix-Aktie ist somit 12,73 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 14.10.2022 bei 211,73 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 50,79 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 454,29 USD für die Netflix-Aktie.

Am 19.07.2023 hat Netflix die Kennzahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie lag bei 3,29 USD, nach 3,20 USD im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 2,72 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 7.970,14 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 8.187,30 USD ausgewiesen.

Mit der Q3 2023-Bilanzvorlage von Netflix wird am 17.10.2023 gerechnet.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 11,87 USD je Netflix-Aktie.

