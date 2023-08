Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix verteuert sich am Mittwochvormittag

Kurs der Netflix

Die Aktie von Netflix gehört am Mittwochvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt stieg die Netflix-Aktie. In der BMN-Sitzung kletterte das Papier um 0,6 Prozent auf 397,00 EUR.

Um 09:13 Uhr wies die Netflix-Aktie Gewinne aus. In der BMN-Sitzung ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 397,00 EUR nach oben. Den höchsten Wert des Tages markierte die Netflix-Aktie bei 398,05 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 395,95 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Netflix-Aktien beläuft sich auf 40 Stück.

Bei einem Wert von 431,90 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (19.07.2023). Mit einem Zuwachs von 8,79 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 15.09.2022 bei 216,35 EUR. Mit Abgaben von 45,50 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 454,29 USD für die Netflix-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Netflix am 19.07.2023. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 3,29 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 3,20 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 8.187,30 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 2,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7.970,14 USD in den Büchern standen.

Netflix wird die nächste Bilanz für Q3 2023 voraussichtlich am 17.10.2023 vorlegen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 11,87 USD je Netflix-Aktie.

