Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix zeigt sich am Montagvormittag fester

So entwickelt sich Netflix

Die Aktie von Netflix gehört am Montagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von Netflix legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ Bsc-Handel um 0,6 Prozent auf 400,38 USD.

Die Netflix-Aktie stand in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 09:20 Uhr 0,6 Prozent im Plus bei 400,38 USD. Zuletzt wechselten 1.444 Netflix-Aktien den Besitzer.

Am 20.07.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 485,00 USD an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Netflix-Aktie 21,13 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 252,11 USD. Dieser Wert wurde am 08.11.2022 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 37,03 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 440,00 USD für die Netflix-Aktie aus.

Am 18.10.2023 hat Netflix in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. In Sachen EPS wurden 3,73 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Netflix 3,10 USD je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 7,77 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 7.925,59 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 8.541,67 USD ausgewiesen.

Netflix dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 18.01.2024 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Netflix einen Gewinn von 12,12 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

