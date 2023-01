Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix am Dienstagmittag tiefer

Um 12:22 Uhr rutschte die Netflix-Aktie in der XETRA-Sitzung um 1,6 Prozent auf 323,35 EUR ab. Die Netflix-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 321,45 EUR ab. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 325,05 EUR. Von der Netflix-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 2.672 Stück gehandelt.

Am 02.02.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 409,35 EUR an. Mit einem Zuwachs von 21,01 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 12.05.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 155,88 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 107,44 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 292,67 USD.

Am 19.01.2023 hat Netflix die Kennzahlen zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,12 USD. Im Vorjahresviertel hatte Netflix 1,33 USD je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 1,85 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 7.709,32 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 7.852,05 USD ausgewiesen.

Netflix wird die nächste Bilanz für Q1 2023 voraussichtlich am 18.04.2023 vorlegen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 11,31 USD je Aktie in den Netflix-Büchern.

